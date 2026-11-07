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Sermaye piyasalarına yönelik soruşturmada 4 gözaltı! Aralarında BDDK Başkan Yardımcısı da var
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sermaye piyasalarına yönelik soruşturmada 4 gözaltı! Aralarında BDDK Başkan Yardımcısı da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

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