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CHP'li İBB’den kurban kesim skandalı! Kasapların neden kaçtığı ortaya çıktı! Skandalın arkasından CHP-SP ittifakı çıktı

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Giriş: 02.08.2020 13:49
Güncelleme:02.08.2020 13:57
Ekrem İmamoğlu, Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı’nı Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Sadabad Lojistik Eğitim ve Danışmanlık ve Tanıtım A.Ş.’ye kiralamış. Sadabad Lojistik Eğitim ve Danışmanlık ve Tanıtım A.Ş.'nin çok düşükle ücretle Afganistanlı ve Pakistanlıları çalıştırdığı, kasaplık konusunda ehliyeti olmayan kişilerin de kesimi bırakıp kaçtığı öğrenildi. Sadabad Lojistik Eğitim ve Danışmanlık ve Tanıtım A.Ş. kasapların kesimi bırakıp kaçmasının ardından internet sitesini kapattı. Sabah Gazetesi özel haberler şefi Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında olayın perde arkasını anlattı.
Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanınında kasapların kaçması CHP-Saadet Partisi ittifakını ortaya çıkardı KAYAŞEHİR KURBANLIK SATIŞ VE KESİM ALANI'NINDA KASAPLARIN KAÇMASI CHP-SAADET PARTİSİ İTTİFAKINI ORTAYA ÇIKARDI

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