ANALİZ - CHP yönetimi kurultay sonrası muhalif partililerin hedefinde...

CHP'de 37'inci tartışmalı kurultay sonrasında gözler yeni döneme çevrildi. Parti içi muhalefetten eleştirilerin yükseldiği kurultayda okların hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Muhalif isimlerin 'yeni CHP' olarak tanımladığı yeni dönemde nelerin yaşanacağını analiz etti.

Cumhuriyetin kurucu partisi CHP, tartışmalı gerçekleştirilen kurultay gelişmeleriyle meşgul...

Salgın nedeniyle ertelenen 37. olağan kurultayda daha önce adaylıklarını açıklayan Aytuğ Atıcı, Tolga Yarman ve İlhan Cihaner yeterli imzayı toplayamayınca, Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak gösterildi. Kılıçdaroğlu, bin 251 oyla 6. kez genel başkan seçildi.



Oy kullanması gereken kurultay üyesi sayısıyla salgın koşullarında bir salonda maksimum bulunabilecek kişi sayısının tutmadığı kurultay gazetecilere göre günlerce süren ve CHP'deki parti içi meselelerin tartışıldığı bir kurultay olmaktan çok ama çok uzak...



CHP'de eski isimlerle genel merkeze muhalefet edenlerin eleştirileri de henüz dinmiş değil...

Partinin eski isimlerine göre yerel seçimlerden kurulan Millet İttifakı adımı doğru bir hamleydi... Ancak, başarı sadece genel merkeze ait gösterilmiyordu... Bu nedenle merkezdeki yöneticilerin parti içi muhalefete göre "tek adamlık" adımları bir hatadan ibaret olarak görülüyordu...



CHP'li eski yöneticilere göre Kılıçdaroğlu, CHP tarihine, temel ilkelerine, değişen dünyaya göre bir siyaset hayal etmiyor...

Siyasi mühendislikle kurgulanan bir CHP dizayn ediyor ve yine parti içi muhalefete göre CHP'yi üç as; Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Tuncay Özkan'ın başını çektiği bir ekip yönetiyor.



İlhan Kesici'nin eleştirel söylemleri eski genel başkan yardımcılarından Umut Oran'ın kurultayı tek sesli, tek fikirli CHP'ye gidişin aracı olarak yorumlaması, Cihaner'in yerel seçimlerde sağ adayların başarını partinin muhafazakar-liberal çizgiye çekilmesinde gerekçe olarak gösterilmesini oyun olarak nitelemesi CHP'deki parti içi krizin nedenlerini bir bir sıralıyor...



CHP kurultayında Kılıçdaroğlu yönetimine şok yaşatan diğer bir isim de Onur Kurulu Üyesi Nuriye Berberoğluydu...

Berberoğlu, CHP yönetimine kaset kumpasını hatırlattı, CHP'nin FETÖ ile ilişkisi olduğu iddiasında bulunup, gizli yat görüşmesiyle ilgili de eleştiriler yöneltti. FETÖ etkinliğine katılan "CHP'li milletvekillerini neden ihraç etmediniz?" diye sordu.



18 yıl partinin genel başkanlığını yapmış Deniz Baykal kaset operasyonu ile tasfiye edildi CHP'de... Yerine "kurtarıcı" olarak lanse edilen Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. On yıllık CHP genel başkanlığı döneminde beklenen başarı bir türlü gelmeyince, Kılıçdaroğlu bu kez CHP içerisinden bir kurtarıcı aramaya başladı. Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadı.



CHP yönetimi, bugünlerde ise AK Parti'den ayrılıp parti kuranlara "kurtarıcı" gözüyle bakıyor.



CHP çevrelerinde de tartışmalı kurultay sonrası yönetimin bu bakış açısıyla oluşturulacağı dile getiriliyor.