30 Aralık 2021, Perşembe
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CHP yönetimi Kur'an kurslarını hedef aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kimler, neye göre işe alındı? CHP yönetimi Kur’an kurslarını neden hedef aldı? Özgür Özel’in açıklamaları ne anlama geliyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.