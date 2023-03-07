07 Mart 2023, Salı
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CHP yandaşı Merdan Yanardağ: Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak sorunlar devam edecek
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdiği konuşmasında, "Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak, hayat bayram da olmayacak Türkiye’nin sorunları devam edecek" ifadelerini kullandı. 20 senedir millet iradesiyle iktidarda olan AK Parti'yi 'dinci, gerici, faşizan bir diktatörlük' olarak tanımlayan Yanardağ, "Türkiye normale dönecek, totaliter rejim tehdidini yenilgiye uğratmış olacak." dedi. Meral Akşener'in masadan ayrılması sonrasında oldukça sert ifadeler kullanan Yanardağ, İYİ Parti'nin yeniden masaya dönmesine ilişkin ise, "Akşener dönmekle iyi yaptı" diye konuştu.