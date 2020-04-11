CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan skandal sözler! Dini değerlerimizi hiçe sayıp şehadet makamıyla dalga geçti | Video

CHP yandaşı haberleriyle bilinen gazeteci Can Ataklı, terör örgütü PKK'nın katlettiği askerlerimiz ve vatandaşlarımızın şehit sayılmasıyla ilgili olarak dini değerlerimizi hiçe sayıp dalga geçti. Ataklı, "Şehitlik mertebesi bizim bileceğimiz bir şey değil, biz sadece deriz, bu kadar." ifadelerini kullanarak skandala imza attı.

Can Ataklı, burnunu çeke çeke şehitlik kavramıyla dalga geçti. Daha önce de her fırsatta Suriye'de şehit olan askerlerimizin şehit sayılmayacağına açıklamalarda bulunan Ataklı şunları söyledi:

"Şehitlik mertebesi bizim bileceğimiz bir şey değil, biz sadece deriz, bu kadar. Öbürleri şehit cennete gittiler filan. Onu da bilmiyoruz kardeşim. Öyle oyduğu söyleniyor hangi şeye göre. Öyle olduğu söyleniyor. Şehitliğin bir tek anlamı var dini yaymak için ölene şehit denir o kadar. Sonra vatan savunması falan demişler o yazmıyor bir yerde. Korucu ölmüş şehit, köylü can kaybı... Şimdi köylü ölmüş ona da şehit. Bazı kutsal tanımları bu kadar rahat kullanmamamız lazım."

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEN NEFRET SAÇMIŞTI

Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmen gösterilmesinin yanlış olduğunu iddia eden Ataklı, 'Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var.' diye konuştu.