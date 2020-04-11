11 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan skandal sözler! Dini değerlerimizi hiçe sayıp şehadet makamıyla dalga geçti | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.04.2020

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'dan skandal sözler! Dini değerlerimizi hiçe sayıp şehadet makamıyla dalga geçti | Video

CHP yandaşı haberleriyle bilinen gazeteci Can Ataklı, terör örgütü PKK'nın katlettiği askerlerimiz ve vatandaşlarımızın şehit sayılmasıyla ilgili olarak dini değerlerimizi hiçe sayıp dalga geçti. Ataklı, "Şehitlik mertebesi bizim bileceğimiz bir şey değil, biz sadece deriz, bu kadar." ifadelerini kullanarak skandala imza attı.

Can Ataklı, burnunu çeke çeke şehitlik kavramıyla dalga geçti. Daha önce de her fırsatta Suriye'de şehit olan askerlerimizin şehit sayılmayacağına açıklamalarda bulunan Ataklı şunları söyledi:

"Şehitlik mertebesi bizim bileceğimiz bir şey değil, biz sadece deriz, bu kadar. Öbürleri şehit cennete gittiler filan. Onu da bilmiyoruz kardeşim. Öyle oyduğu söyleniyor hangi şeye göre. Öyle olduğu söyleniyor. Şehitliğin bir tek anlamı var dini yaymak için ölene şehit denir o kadar. Sonra vatan savunması falan demişler o yazmıyor bir yerde. Korucu ölmüş şehit, köylü can kaybı... Şimdi köylü ölmüş ona da şehit. Bazı kutsal tanımları bu kadar rahat kullanmamamız lazım."

CHP yandaşı Can Ataklıdan küstah sözler! Başörtülü öğretmen üzerinden nefret kustu |Video CHP YANDAŞI CAN ATAKLI'DAN KÜSTAH SÖZLER! BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMEN ÜZERİNDEN NEFRET KUSTU |VİDEO

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEN NEFRET SAÇMIŞTI
Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmen gösterilmesinin yanlış olduğunu iddia eden Ataklı, 'Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var.' diye konuştu.

Başörtülü öğretmen üzerinden nefret kusan Can Ataklı hakkında inceleme başlatıldı BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMEN ÜZERİNDEN NEFRET KUSAN CAN ATAKLI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI
Son dakika: Can Ataklı hakkındaCumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı SON DAKİKA: CAN ATAKLI HAKKINDA'CUMHURBAŞKANINA HAKARET'' SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Son dakika: Eğitim-Bir-Senden Can Ataklı hakkında suç duyurusu! Başörtülü öğretmen üzerinden nefret kusmuştu SON DAKİKA: EĞİTİM-BİR-SEN'DEN CAN ATAKLI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU! BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMEN ÜZERİNDEN NEFRET KUSMUŞTU
Milli Eğitim Bakanlığından Can Ataklı hakkında suç duyurusu! Başörtülü öğretmen üzerinden nefret kusmuştu MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN CAN ATAKLI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU! BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMEN ÜZERİNDEN NEFRET KUSMUŞTU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP'li Günaydın’dan büyük provokasyon!
CHP'li Günaydın’dan büyük provokasyon!
Prof. Özyaral virüsü nasıl yendiğini anlattı
Prof. Özyaral virüsü nasıl yendiğini anlattı
Can Ataklı'dan skandal sözler! Şehadet makamıyla dalga geçti
Can Ataklı'dan skandal sözler! Şehadet makamıyla dalga geçti
Virüste ürküten rakam 2 milyon...
Virüste ürküten rakam 2 milyon...
Sokağa çıkma yasağı corona virüs vaka sayısını nasıl etkileyecek?
Sokağa çıkma yasağı corona virüs vaka sayısını nasıl etkileyecek?
Provokatörler yine iş başında! Gerçek ortaya çıktı
Provokatörler yine iş başında! Gerçek ortaya çıktı
Metrobüs seferleri durdu!
Metrobüs seferleri durdu!
Erzurum'da sokağa çıkma yasağı!
Erzurum'da sokağa çıkma yasağı!
Bursa'da denetimler devam ediyor
Bursa'da denetimler devam ediyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı
Bakan Soylu A Haber'de sokağa çıkma yasağını değerlendirdi
Bakan Soylu A Haber'de sokağa çıkma yasağını değerlendirdi
Hangi illerde sokağa çıkmak yasaklandı?
Hangi illerde sokağa çıkmak yasaklandı?
Daha Fazla Video Göster