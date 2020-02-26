Son dakika: Can Ataklı hakkında'Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 26.02.2020 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Can Ataklı'nın bir televizyon kanalında sunduğu programdaki ifadeleri incelendi.
Başsavcılık, söz konusu ifadelerde hakaret içerikli sözlerin yer alması üzerine Ataklı hakkında, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturma açtı.
CAN ATAKLI'DAN SKANDAL SÖZLER!
Ataklı'nın söz konusu yayında, ''Şuraya bak ya, taş üstünde taş kalmıyor ya. İran'da deprem oluyor. Tamam aynı yer yani sınır o tarafta ama şuraya bak ya, ondan sonra da ben deprem için 'biz onun kaç katını harcadık.' Harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param ya, ben paramı sormayacak mıyım? Benim param kardeşim, eşek gibi çalışıyorum, kazanıyorum, vergimi ödüyorum. 40-50 yıldır bu böyle, yaptın mı? Hadi 40 yıldır yapmıyordu. Atatürk Cumhuriyetiydi onlar yapmaz... ifadelerini kullandığı kaydedildi.
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