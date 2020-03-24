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Son dakika: Eğitim-Bir-Sen'den Can Ataklı hakkında suç duyurusu! Başörtülü öğretmen üzerinden nefret kusmuştu

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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CAN ATAKLI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!

Son dakika haberine göre Eğitimciler Birliği Sendikası'nca (Eğitim-Bir-Sen) televizyon programında, 'de ders anlatan başörtülü öğretmen hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerin son zamanlarda sıklıkla şiddetin, saldırının, hakaretin, iftiraların mağduru olduğu belirtildi. Bunun son örneğinin, öğretmenlik mesleğini başörtülü olarak yapan kadın öğretmenlere yönelik sözleri nedeniyle gazeteci olduğu kaydedilen açıklamada, "Başkalarının tercihlerine saygı duymak bir yana zehirli diliyle kin kusan, güya gazeteci olarak geçinen trol, koronavirüs salgını nedeniyle EBA TV'de öğrencilerine bir şeyler öğretmeye çalışan başörtülü öğretmenimizin şahsında, manevi değerlerimize, tüm başörtülülere dil uzatarak 'facia' nitelemesi yapmış, aslında kendisinin bu ülke için bir facia olduğunu itiraf etmiştir. Eğitim Bir Sen olarak, millî ve manevi değerlerimizin korunması, bunlara el ve dil uzatanlara karşı her platformda mücadele verilmesi konusunda her zamanki tavrımızı ve kararlılığımızı koruyacağız" denildi.

Açıklamada ayrıca Can Ataklı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak', 'kamu barışını bozmaya teşebbüs' ve 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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