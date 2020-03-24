Son dakika: Eğitim-Bir-Sen'den Can Ataklı hakkında suç duyurusu! Başörtülü öğretmen üzerinden nefret kusmuştu
Son dakika haberine göre Eğitimciler Birliği Sendikası'nca (Eğitim-Bir-Sen) televizyon programında, Eba TV'de ders anlatan başörtülü öğretmen hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerin son zamanlarda sıklıkla şiddetin, saldırının, hakaretin, iftiraların mağduru olduğu belirtildi. Bunun son örneğinin, öğretmenlik mesleğini başörtülü olarak yapan kadın öğretmenlere yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı olduğu kaydedilen açıklamada, "Başkalarının tercihlerine saygı duymak bir yana zehirli diliyle kin kusan, güya gazeteci olarak geçinen trol, koronavirüs salgını nedeniyle EBA TV'de öğrencilerine bir şeyler öğretmeye çalışan başörtülü öğretmenimizin şahsında, manevi değerlerimize, tüm başörtülülere dil uzatarak 'facia' nitelemesi yapmış, aslında kendisinin bu ülke için bir facia olduğunu itiraf etmiştir. Eğitim Bir Sen olarak, millî ve manevi değerlerimizin korunması, bunlara el ve dil uzatanlara karşı her platformda mücadele verilmesi konusunda her zamanki tavrımızı ve kararlılığımızı koruyacağız" denildi.
Açıklamada ayrıca Can Ataklı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak', 'kamu barışını bozmaya teşebbüs' ve 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- EBA TV ders tekrarları saat kaçta?
- Yargıtay'da yeni başkan belli oldu
- MEB'in Adnan Menderes videosu ile ilgili dikkat çeken yorum!
- MSB'den önemli hamle! Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu
- Bakan Koca'dan korona ilaçları ile ilgili açıklama!
- Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun telefonu
- Sokağa çıkma yasağı geldi mi?
- "Yakında korona değil depresyon öldürecek"
- Yeni Yargıtay Başkanı belli oldu
- AK Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EBA TV ders tekrarları izle! Uzaktan eğitim EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı saat kaçta?
- Halbank'tan 50 bin TL kredi müjdesi! Halkbank esnaf kredi desteği şartları neler? Kredi desteği nasıl alınır?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı var mı?
- Altın fiyatları son dakika: Yükseliş yeniden başladı! 24 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Hantavirüs Türkiye'de var mı? Hanta virüsü nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- Son dakika: Sağlık personeli ek ödeme ne kadar, kaç para? İşte 2020 Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu
- Son dakika: Okullar 30 Mart'ta açılacak mı? Yaz tatili iptal mi? MEB'den okullar ne zaman açılacak? yanıtı
- Canlı harita: Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Yeni vaka sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum....
- Son dakika af yasası haberleri! İnfaz paketinde neler var? 2020 Af ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi?
- EBA TV canlı yayın hangi ders saat kaçta? İlkokul, ortaokul, lise ders programı nasıl? Tekrar dersler ne zaman?
- Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Kredi erteleme yapan bankalar hangileri? İşte tam liste
- EBA TV canlı izle: 24 Mart İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı