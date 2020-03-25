Milli Eğitim Bakanlığından Can Ataklı hakkında suç duyurusu! Başörtülü öğretmen üzerinden nefret kusmuştu
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, gazeteci Can Ataklı hakkında "öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
EĞİTİM-BİR-SEN'DEN DE SUÇ DUYURUSU
Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerin son zamanlarda sıklıkla şiddetin, saldırının, hakaretin, iftiraların mağduru olduğu belirtildi. Bunun son örneğinin, öğretmenlik mesleğini başörtülü olarak yapan kadın öğretmenlere yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Can Ataklı olduğu kaydedilen açıklamada, "Başkalarının tercihlerine saygı duymak bir yana zehirli diliyle kin kusan, güya gazeteci olarak geçinen trol, koronavirüs salgını nedeniyle EBA TV'de öğrencilerine bir şeyler öğretmeye çalışan başörtülü öğretmenimizin şahsında, manevi değerlerimize, tüm başörtülülere dil uzatarak 'facia' nitelemesi yapmış, aslında kendisinin bu ülke için bir facia olduğunu itiraf etmiştir. Eğitim Bir Sen olarak, millî ve manevi değerlerimizin korunması, bunlara el ve dil uzatanlara karşı her platformda mücadele verilmesi konusunda her zamanki tavrımızı ve kararlılığımızı koruyacağız" denildi.
Açıklamada ayrıca Can Ataklı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak', 'kamu barışını bozmaya teşebbüs' ve 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' suçlarından suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
EBA TV'den öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmen gösterilmesinin yanlış olduğunu iddia eden Ataklı, "Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var" ifadeleriyle nefret kustu.
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