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23.03.2020

CHP yandaşı Can Ataklı'dan küstah sözler! Başörtülü öğretmen üzerinden nefret kustu |Video

EBA TV bugün itibariyle öğrencilere uzaktan eğitim vermeye başladı. Öğrencilere uzaktan eğitim verilmeye başlandığı ilk gün sunucu Can Ataklı, ders veren öğretmenin başörtüsü olması üzerinden nefret saçtı. Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmen gösterilmesinin yanlış olduğunu iddia eden Ataklı, "Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var" ifadeleriyle nefret kustu.

EBA TV bugün itibariyle öğrencilere uzaktan eğitim vermeye başladı. Eğitimi veren başörtülü öğretmenlerden rahatsız olan Can Ataklı canlı yayında küstahça sözler sarf etti.

TRT ve MEB işbirliği ile hızlı bir şekilde organize edilen EBA TV bugün öğrencilere eğitim vermeye başladı.

Eğitimi veren öğretmenlerin tesettürlü olmasından rahatsız olan Can Ataklı, canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu.

Ataklı, böyle rol model mi olur diyerek başörtülü eğitimcilere hakaret etti.

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