Katil Bibi'nin son kozu A Haber’de deşifre: Yargılanmamak için pazarlık!

İsrail'de sandıktan çıkan sonuçların ardından köşeye sıkışan Binyamin Netanyahu'nun yargı önünde hesap verip vermeyeceği tartışılırken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar kirli senaryoyu gözler önüne serdi. Netanyahu’nun bu aşamadan sonra yargılanmasının mümkün olmadığını vurgulayan Olçar; eli kanlı liderin "Görevi bırakırım ama davaları sonlandırın" şartıyla masaya oturacağını, arkasına Donald Trump desteğini de alarak gerekirse Eisenkot'un yeni kabinesinde bakanlık kapacağını ve hapse girmemek adına şantaj dahil her türlü kirli pazarlığı devreye sokabileceğini öne sürdü.