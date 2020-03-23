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Başörtülü öğretmen üzerinden nefret kusan Can Ataklı hakkında inceleme başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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CAN ATAKLI HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Başörtülü öğretmenler hakkında çirkin ifadelerde bulunan hakkında inceleme başlattı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada ''Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık.'' ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'in 'nın kullandığı skandal ifadelerle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Şahin, 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

İşte Şahin'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar;

Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında MEB tarafından hızlı bir şekilde ortaya konulan uzaktan eğitim modeli dünyadaki örneklerinin ötesinde çocuklarımıza televizyonlarımız aracılığıyla verimli bir şekilde ulaşmaktadır.

Ancak, milli dayanışmamızın çok ileri seviyede olması gereken bu günlerde maalesef bazı yayın organlarında durumdan vazife çıkararak içlerindeki kötü niyetlerini ortaya dökenlerin olduğunu da üzülerek görüyoruz.

Özgürlükleri savunduğunu iddia eden ama özgürlükleri hiçe sayarak kendi tek tip modellerini topluma dayatma arzusunda olanların vatandaşlarımızı ayrıştırma yarışından geri durmadıklarını bugün de milletçe hep beraber görmekteyiz.

İNCELEME BAŞLATILDI
Bunun son örneğini Tele 1'de gördük. Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık. Başkan olarak tavrım, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması ve en üst limitten cezanın verilmesidir.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Can Ataklı'nın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. Ataklı için yapılan yorumların bazıları şöyle:

Can Ataklı uzaktan eğitim programındaki öğretmenin kapalı olmasından rahatsız olmuş...
Ülkemizin ve dünyanın mücadele ettiği virüs bu zihniyetin umurunda değil varsa yoksa İslam...

Virüse bile çare buluruz ama Can Ataklı denen başörtüsü düşmanı herifin kara zihniyetine çare bulamayız. Allah sorsun.

Dünya 21.asrın en ciddi kriziyle karşı karşıya, @can_atakli_'nın derdi insanların giyimi. COVİD_19'dan daha tehlikeli olan işte bu zihniyet.

Bu Can Atakli için ortaya konulmuş bir suç yok mudur hala. Bu adam bu halka saldırmaya devam ediyor.

CHP yandaşı Can Ataklı'dan küstah sözler! Başörtülü öğretmen üzerinden nefret kustu |Video CHP YANDAŞI CAN ATAKLI'DAN KÜSTAH SÖZLER! BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMEN ÜZERİNDEN NEFRET KUSTU |VİDEO

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