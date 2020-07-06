CHP ve İYİ Parti'nin ortağı HDP'den yeni partilere ittifak çağrısı

CHP ve İYİ Parti 23 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde HDP ile ittifak yaptıklarını kabul etmese de HDP cephesinden bunun tam tersi açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bir kez daha her iki partiyle de ittifak kurduklarını dile getirdi. Bununla kalmayan Buldan, ittifakı daha da genişletmek için yeni kurulan DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'ne de göz kırptı...