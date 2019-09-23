Son dakika: AK Parti'den CHP ve İyi Parti'nin IMF ile yaptığı gizli toplantıyla ilgili açıklama
Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP ve İyi Parti'nin IMF ile yaptığı gizli toplantıya ilişkin konuştu. Muş, "CHP görüşme yapabilir bu normal, ama neden gizli tutuldu. CHP'ye gelecek için bir rol mü biçiliyor, millete açıklansın." dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti defalarca IMF ile gizli görüşmekle suçlamıştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada aslıda gizli kapaklı görüşmeyi CHP'nin yaptığı ortaya çıktı. CHP, kendi yaptığını diğer partilere atfederek, aslında yaptığını perdelemeye çalışıyor" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'ye bugün sunacakları Gümrük Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. 20 maddelik yasa teklifinin ayrıntılarını açıklayan Muş, şöyle dedi:
"Gümrük Kanunu'nun, idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri ve ceza miktarları günümüz ekonomik şartları dikkate alınarak güncellenmektedir. Gümrük mevzuatına aykırı fillere yönelik mükerrer ceza uygulamaları olabiliyordu. Dolayısıyla mükerrer bir ceza uygulamasının önüne geçilecek. Gümrük mevzuatına aykırı hareket edenler idare tarafından tespit edilmeden gelmeleri halinde uygulanacak olan cezalarda bazı indirimler söz konusu. Aynı şekilde tasviye edilecek olan malzemeler veya ürünlerle alakalı 30 günlük bir süre veriyor, bu 30 günlük süre içeresinde italatçı firma bunu menşeine ya da başka bir ülkeye ihraç etmesi durumunda tasviyeden vazgeçilecek. Eğer bu 30 günlük süre içerisinde bu yapılamazsa devlet eliyle bunlar tasviye edilecekler. Burada hem ithalatçının bu anlamdaki mağduriyetini gidermek hem de kamunun bunu tasviye edilmesiyle oluşacak maliyetten kurtulmasını sağlamak."
"CHP GİZLİ KAPAKLI OTEL ODASINDA GÖRÜŞTÜ"
Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Mehmet Muş, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyetiyle görüşmesini de değerlendirdi. Muş, "Bir otel odasında gizli bir görüşme yapılmış. Basınla paylaşılmamış. Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti defalarca IMF ile gizli görüşmekle suçlamıştı, böyle iddialar ortaya atmıştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada, aslında gizli kapaklı görüşmeyi CHP'nin yaptığı ortaya çıktı. CHP kendi yaptığını diğer partilere atfederek, aslında yaptığını perdelemeye çalışıyor. IMF uluslararası bir kuruluş, Türkiye bunun bir üyesi. CHP görüşebilir; ama niye gizli yapılıyor? Neden vatandaştan saklanıyor" ifadelerini kullandı.
"CHP'YE BİR ROL MÜ BİÇİLİYOR?"
Muş, toplantıda neler konuşulduğunu sorarak, "Türkiye'nin önümüzdeki süreçleri ile alakalı CHP'ye bir rol mü biçiliyor, İYİ Parti'ye bir rol mü biçiliyor? Bu toplumdan bilinçli niye saklandı? Geçenlerde Kemal Bey'in yaptığı bir açıklama söz konusu. 'Türkiye ekonomik şartlardan dolayı erken seçime gidecek' diye bir iddiası var. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Bu açıklamaları yaptıkları sırada; IMF ile gizli bir görüşme organize ediliyor. Acaba bu süreçte kendilerine bir rol mü biçiliyor, IMF ile ortak mı hareket edecekler? Bunları, IMF ile hangi gizli işlere girdiklerini milletimize açıklamaları gerekir" diye konuştu.
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