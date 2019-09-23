Son dakika: AK Parti'den CHP ve İyi Parti'nin IMF ile yaptığı gizli toplantıyla ilgili açıklama

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP ve İyi Parti'nin IMF ile yaptığı gizli toplantıya ilişkin konuştu. Muş, "CHP görüşme yapabilir bu normal, ama neden gizli tutuldu. CHP'ye gelecek için bir rol mü biçiliyor, millete açıklansın." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti defalarca IMF ile gizli görüşmekle suçlamıştı. Fakat bugün geldiğimiz noktada aslıda gizli kapaklı görüşmeyi CHP 'nin yaptığı ortaya çıktı. CHP, kendi yaptığını diğer partilere atfederek, aslında yaptığını perdelemeye çalışıyor" dedi.