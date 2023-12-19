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CHP ve İP kanadında ittifak kavgası! Akşener İmamoğlu'nun partisine "uzanan kolunu" kesip attı: Korkak...

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Giriş: 19.12.2023 16:38
CHP'deki 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu devrini "sırtından hançerleyerek" bitiren İmamoğlu, gözünü "abla" diye hitap ettiği Meral Akşener'in partisine dikti. 31 Mart seçimlerinde İP kanadını ittifaka mecbur bırakmak isteyen İmamoğlu, partiden "parça parça adam" kopardı. Buna karşılık siyasi bir hamlede bulunan Akşener 14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan 6'lı masadan "kovuldum" derken İmamoğlu ile Yavaş ise korkaklıkla suçladı. İP lideri "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler." dedi.
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