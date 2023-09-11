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CHP Sözcüsü Faik Öztrak "EOKA" skandalını savundu! "Niye revize yapalım! Çok güzel video dört dörtlük"

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Giriş: 11.09.2023 19:43
CHP'nin 100.yıl videosunda EOKA'lı teröristlerin yer aldığı görsel büyük tepkilere yol açmıştı. Tepkiler ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akıllara zarar bir açıklama yaparken, bir tepki çeken demeç de CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, "Niye revize yapalım. Çok güzel video, dört dörtlük" sözleriyle skandalı aklamaya çalıştı.
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