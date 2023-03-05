05 Mart 2023, Pazar
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CHP, İYİ Parti ve TMMOB'dan Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüme 16 dava! Takozcu zihniyet sınır tanımıyor
Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi, CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyeler ile Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları öncülüğünde durduruldu. Kentsel dönüşüm karşıtları beklenen Marmara depreminden en çok etkilenecek il olan İstanbul'da yapılan birçok kentsel dönüşüm projesine de takoz oldu. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına 5'i Sarıgöl Mahallesi olmak üzere toplamda 16 dava açıldığı ortaya çıktı.