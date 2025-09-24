24 Eylül 2025, Çarşamba

CHP İstanbul kongresine durdurma talebi! CHP’de sular durulmuyor

Giriş: 24.09.2025 11:35
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Karar, kongreye yönelik açılan iptal davası nedeniyle alındı. CHP, İstanbul il yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapan eski il başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. Merak edilen gelişmelerin detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara'da aktardı.
