08 Eylül 2023, Cuma
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CHP ile İYİ Parti arasında yollar ayrıldı! İP’li Musavvat Dervişoğlu: Yol haritası çizmeye kalkmayın
İYİ Parti ile CHP'den birbirlerine "yolunuz açık olsun" mesajı geldi. İki partinin sözcüleri konuştu. Yerel seçim ittifakının olmayacağı vurgusu yapıldı. İYİ Partili Musavvat Dervişoğlu "Kalbi ittifak politik ittifaka dönüşünce ruhunu kaybetti. Hiç kimse İYİ Parti'ye yol haritası tanzim etmeye kalkmasın." dedi.