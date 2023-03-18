18 Mart 2023, Cumartesi
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CHP ile HDP teması sürerken fondaş medya Halk TV'den Selahattin Demirtaş güzellemesi! Depremzede çocukları da alet etti
Fondaş medya Halk TV, CHP ile PKK'nın siyasi kolu HDP'nin temasları sürerken tutuklu Selahattin Demirtaş'ın reklamını yaptı. Halk TV Sunucusu Serhan Asker, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı bir kitabın tanıtımını yaptı. Serhan Asker yanına depremzede çocukları da alarak bu skandala imza atması büyük tepki çekti.