CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Halk TV önünde protesto! İstifasını istediler

Son dakika haberleri... CHP'nin medya üssü Halk TV'de bir programa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanala girişte bir grup Bakırköylü vatandaşın protestosuyla karşılandı. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na tepki gösteren grup, ''Kerimoğlu'nu istemiyoruz.'' ve Kerimoğlu istifa'' sloganları attı. İşte detaylar...