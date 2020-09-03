CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Müslüman Kardeşler ile PKK'yı bir tuttu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tartışılacak sözler. Özel bir televizyon kanalında katıldığını programanda Mısır'da Müslüman Kardeşler hareketini PKK ile bir tutan Kılıçdaroğlu, “İhvan nedir yav? Bize diyorlar ki PKK sizin için neyse İhvan da bizim için odur.” ifadelerini kullandı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine ise A Haber canlı yayınına katılan gazeteci-yazar Mustafa Özcan ve gazeteci-yazar Turan Kışlakçı sert tepki gösterdi. Özcan, Kılıçdaroğlu'nun Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminin ağzıyla konuştuğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir özel televizyon kanalının konuğu oldu. Kılıçdaroğlu'nun gündemindeki başlıklardan biri de dış politikaydı. Kılıçdaroğlu, "Bozulma nereden başladı. Bozulma Akdeniz'den vatandaşları bir tekneye Mavi Marmara'ya bindirip İsrail'e gönderilmesi ile başladı. Yani bir hareket olarak söylüyorum daha önceden başladı ama gittiler oraya. Gidilmemesi gerekirdi. Mısır ile ilişkilerimizin mutlaka sıcak tutulması gerektiğini söyledim 2015'ten itibaren. Yahu Mısır'la neden kavga ediyorsunuz ya İhvan dediğiniz nedir ya? Bize şunu söylüyorlar 'sizin için PKK ne ise Mısır için de İhvan odur 'diyorlar. Neden İhvan'ı destekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

DARBECİ SİSİ AĞZI İLE KONUŞUYOR

Gazeteci Mustafa Özcan, Kılıçdaroğlu'nun İhvan'ı PKK ile bir tutan sözlerini A Haber ekranlarında değerlendirdi. Özcan açıklamalarında; Öncelikli olarak kendisine sormak lazım bu kanaate nasıl varmış. İhvan üzerinden PKK'yı aklamak mı istiyor veya PKK üzerinden İhvan'ı mı karalamak istiyor. Anlamak mümkün değil. Ya da Sisi ağzı ile konuşuyor. Sisi'nin doğru söylediğini nereden biliyor. Sisi eli kanlı bir katil. Mısır'da 2012'te yapılan darbe sadece Mursi'ye yapılmamış aynı zamanda eksenine yapılmıştır. Yani Türkiye'ye yapılmıştır. Bunu herkes de biliyor. İsrailli general Türkiye ve Mısır kıskacının İsrail'i yok edebileceğini söylüyordu. Dolayısıyla o darbenin arkasında İsrail ve dünya güçleri var.

Özcan sözlerine şöyle devam etti: Kılıçdaroğlu, yanlış bir yerden hareket ediyor ve yanlış sonuçlara varıyor. Belki kendisinin ideolojik takıntıları olabilir. Bu takıntılar onu Sisi ile aynı kategoriye sokabilir ama sonuç itibariyle bunlar doğru değil. Muhammed Mursi seçilmiş bir liderdi ve Müslüman Kardeşler de yasal bir organdı. Yani demokrasinin olmadığı ülkelerde bile Müslüman Kardeşlere yönelik Kılıçdaroğlu'nun bakışı geçerli değil. Bu nedenle bu sözler kabul edilebilir sözler değil. Hatta Batı da da öyle hangi ülkede Müslüman Kardeşler'den terör örgütü olarak bahsediliyor? Müslüman Kardeşler, silahsız barışçıl hareket ediyor ve iktidara gelmek istiyorlar. Müslüman Kardeşler'e terör uygulayanlar var. Bunlar Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri liderleri vs. Kılıçdaroğlu'nun da onlarla aynı zaviye anti demokratik liderlerle zaviyeden baktığını görebiliyoruz.