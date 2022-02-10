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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten A Haber'e özel son dakika açıklamaları

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Giriş: 10.02.2022 00:06
A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç adlı programa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı ve Memleket Partisi kurucuları arasında yer alan Mustafa Kemal Çiçek Melih Altınok'un gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Seçim gecesi CHP binasında sonuçları takip ederken odada CHP'li Özgür Özel'in de bulunduğunu söyleyen Çiçek, Özel'in HDP'nin yüzde 10'u geçtiği an havaya zıpladığını ifade etti. Diğer yandan İBB Başkanı İmamoğlu'nun balıkçı ziyafetini de değerlendiren Çiçek "Mağduriyet edebiyatı yapsa da vatandaş İmamoğlu'nun notunu verecek." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten A Haber’e özel son dakika açıklamaları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten A Haber'e özel son dakika açıklamaları
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