04 Aralık 2023, Pazartesi
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CHP fondaşı Merdan Yanardağ’ın hazımsızlığı! İttifakı kabul etmeyen İYİ Parti’ye zehir zemberek sözler: Siyasi ihanet
Genel seçimlerde CHP ile ittifak halinde olup mağlubiyeti yaşayan İYİ Parti’nin yerel seçimlerde kararı belli oldu. GİK sonrası İP’in bir taraftan tutan Özgür Özel ile diğer bir tarafından tutan Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener’in ittifak açıklamasıyla hayal kırıklığına uğradı. İmamoğlu’nun babasından sonra ablasını da harcama planları işe yaramadı. Akşener’in yerel seçimlere İYİ Parti olarak tek başına gireceklerini belirtmesi CHP yandaşlarını titretti. CHP fondaşı Merdan Yanardağ, İYİ Parti ve Kürşad Zorlu'yu zehir zemberek sözlerle hedef aldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya 'trol' diyen Yanardağ, İYİ Parti'nin kararını ise siyasi ihanet olarak tanımladı.