06 Aralık 2023, Çarşamba
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CHP fondaşı KRT'de FETÖ propagandası: 'Zaman'ları doldu
CHP fondaşı sözde yayın organı KRT TV'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Deprem önlemlerinin konuşulduğu bir program sırasında ortaya koyulan kaynak alçaklığın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hain FETÖ'nün 'zaman' gazetesini kaynak gösteren KRT TV'ye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı.