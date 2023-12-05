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CHP fondaşı KRT'de FETÖ propagandası: 'Zaman'ları doldu

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Giriş: 05.12.2023 23:45
CHP fondaşı sözde yayın organı KRT TV'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Deprem önlemlerinin konuşulduğu bir program sırasında ortaya koyulan kaynak alçaklığın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hain FETÖ'nün 'zaman' gazetesini kaynak gösteren KRT TV'ye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı.
CHP fondaşı KRT’de FETÖ propagandası
CHP fondaşı KRT'de FETÖ propagandası
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