CHP FETÖ ile “helalleşmeye” başlamış! AK Partili Ömer Arvas'tan videolu paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Kasım 2021 tarihinde partisinin grup toplantısı yaptığı konuşmayı paylaşan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas "CHP, FETÖ aleyhine söylediği sözleri silerek FETÖ ile 'helalleşmeye' başlamış. Bu bir helalleşme değil ise CHP yönetiminde FETÖ’cülerin halen aktif olduğunun kanıtıdır. CHP yönetiminin bu konuda acilen açıklama yapması ve sorumluları kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.