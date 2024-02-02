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CHP Çiğli'de Uygar Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız'ı aday gösterdi! 'Çocuk başkan istemiyoruz' tepkilerini göstermişlerdi

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Giriş: 02.02.2024 23:29
Güncelleme:02.02.2024 23:36
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde CHP'de İzmir krizi yaşanıyor. Paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem olan ve CHP'liler tarafından 'çocuk başkan istemiyoruz' tepkileri gösterilen Uygar Yıldırım adaylıktan alındı.
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