CHP Çiğli'de Uygar Yıldırım'ın yerine Onur Emrah Yıldız'ı aday gösterdi! 'Çocuk başkan istemiyoruz' tepkilerini göstermişlerdi

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde CHP'de İzmir krizi yaşanıyor. Paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem olan ve CHP'liler tarafından 'çocuk başkan istemiyoruz' tepkileri gösterilen Uygar Yıldırım adaylıktan alındı.

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