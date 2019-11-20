20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
20.11.2019

Ceza infaz düzenlemesi (af) Meclis'e geliyor! İşte son dakika gelişmesinin detayları...

İnfaz indirimini içeren düzenleme, yeni yılda Meclis gündemine gelecek. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında ceza infaz düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesinin detaylarını anlattı. Peki ceza infaz indiriminden kimler yararlanamayacak? İşte yanıtı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ceza infaz düzenlemesi (af) Meclis'e geliyor!
Ceza infaz düzenlemesi (af) Meclis'e geliyor!
Meclis'te Özlem Zengin'e destek
Meclis'te Özlem Zengin'e destek
Hükümetten flaş harekat açıklaması
Hükümetten flaş harekat açıklaması
Beşiktaş’taki başörtülü öğretmene saldıran kadın gözaltında
Beşiktaş’taki başörtülü öğretmene saldıran kadın gözaltında
Hastanedeki skandal görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı
Hastanedeki skandal görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı
Ünal'dan Özkoç'a sert tepki! Neden Erdoğan’a hakaret etmeyi...
Ünal'dan Özkoç'a sert tepki! "Neden Erdoğan’a hakaret etmeyi..."
Dünyada bor madeninin yüzde 73'ü Türkiye'de
Dünyada bor madeninin yüzde 73'ü Türkiye'de
Amerikalı uzmandan çarpıcı sözler!
Amerikalı uzmandan çarpıcı sözler!
Başörtülü kadınlar neden hedefte?
Başörtülü kadınlar neden hedefte?
ABD Yunanistan'da ne yapmak istiyor?
ABD Yunanistan'da ne yapmak istiyor?
Barış Atay’dan Meclis kürsüsünde küstah tehdit!
Barış Atay’dan Meclis kürsüsünde küstah tehdit!
Son dakika: Şule Çet davasında sanıklar hakkında flaş gelişme |Video
Son dakika: Şule Çet davasında sanıklar hakkında flaş gelişme |Video
Daha Fazla Video Göster