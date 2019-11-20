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20.11.2019
Ceza infaz düzenlemesi (af) Meclis'e geliyor! İşte son dakika gelişmesinin detayları...
İnfaz indirimini içeren düzenleme, yeni yılda Meclis gündemine gelecek. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında ceza infaz düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesinin detaylarını anlattı. Peki ceza infaz indiriminden kimler yararlanamayacak? İşte yanıtı...
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