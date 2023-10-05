05 Ekim 2023, Perşembe
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul’da 2012’den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle bugüne kadar İstanbul’da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bakanlığımızca 480 milyar TL değerinde kaynak sağlandı." dedi.