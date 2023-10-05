Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul’da 2012’den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle bugüne kadar İstanbul’da 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bakanlığımızca 480 milyar TL değerinde kaynak sağlandı." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN