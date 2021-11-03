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Cem Yılmaz Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a destek çıktı! İşte o skandal sözler

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.11.2021 02:05
Komedyen Cem Yılmaz sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında, terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya destek çıktı. Yılmaz'ın skandal sözleri tepki çekti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçilerin "istenmeyen adam" ilan edilmeleri konusunda talimat verdiğini açıklamasıyla geri adım atan 10 ülke temsilcisi özür dilemişti.

CEM YILMAZ'DAN DEMİRTAŞ VE KAVALA'YA DESTEK: BİR ÜLKEDE BÖYLE ŞEYLER OLMAMALI

Rüstem Batum'un YouTube kanalında söz konusu gelişme ve HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için yapılan "serbest bırakılsınlar" çağrılarına yönelik soruya yanıt veren Komedyen Cem Yılmaz, "Bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yılmaz, ikilinin gizemli bir suçu varmış gibi gösterildiğini ifade ettiği açıklamasında, "Evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" dedi.

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