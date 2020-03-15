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15.03.2020

Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da alması gereken tedbirler var. Türkiye'nin tedbirleri yurt dışında takdir topladı. Bazıları uzmanlık, bazıları tıbbi cihaz yardımı istedi." dedi

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