Çarşı ve pazarlarda Ramazan yoğunluğu yaşandı

İslam alemi için önemli aylardan biri olan ve vatandaşların oruç tutarak ibadet ettiği Ramazan ayının ilk sahur vaktine saatler kaldı. Bu çerçevede Ramazan alışverişini son güne bırakan vatandaşlar, çarşı ve pazarda yoğunluğa sebep oldu. Eksiklerini gidermeye çalışan vatandaşlar, en çok gıda ve kahvaltılık ürünlere rağbet gösterdi. Vatandaşların yoğunluğundan bahseden esnaf Recep Karasakal, "Pazartesi gününden beri yoğunuz ve bu yoğunluk Ramazan yaklaştıkça daha da arttı. Ramazan ayı dolayısıyla bazı ürünlerin fiyatlarını aşağı çektik. Bizim müşterilerimiz sabittir ancak ramazan dolayısıyla hepsi birden gelince yoğunluk yaşanıyor" dedi.

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