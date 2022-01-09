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Canlı yayında uyuşturucu içtiler! Cezaevine gönderildiler

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Giriş: 09.01.2022 18:37
Son dakika haberleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde Instagram canlı yayınında iki genç uyuşturucu madde içti. İzleyenlerin şikayet etmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri gençleri gözaltına aldı. İki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. İşte haberin detayları...
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