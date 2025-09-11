Can Holding’e suç örgütü operasyonu! Selvi: “Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artışları yapılmış"

Can Holding’in eğitimden medyaya, finanstan enerjiye uzanan suç yapısı deşifre oldu. Küçükçekmece Başsavcılığı, MASAK raporları sonrası soruşturma başlattı ve Habertürk ile Show TV dahil 121 şirkete el koydu. Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz milyarlarca lira girdiği, milyonlarca TL suç gelirinin aklandığı tespit edildi. Suç örgütü lideri Mehmet Şakir Can yurt dışından dönüşte gözaltına alınırken, Kemal Can firari, Kenan Tekdağ ise tedavisinin ardından gözaltına alınacak. A Haber’de Arka Plan programında gazeteci Abdülkadir Selvi, MASAK verilerini aktararak, "Kaynağı belirsiz olarak 88 milyar TL girmiş. Bu paraların takibini zorlaştırmak için çok sayıda şirket kurulmuş, ancak bu şirketlerde ticari faaliyet yok" dedi.

