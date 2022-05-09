09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Balon patladı
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı, Youtube kanalında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zehir zemberek sözlerle eleştirdi. Can Ataklı, "Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana bir dizi yanlış yaptı." diyerek balonun patladığını söyledi. Ataklı, İstanbul'a çivi bile çakılmadığını başka muhalif yazarların da artık söyleme vaktinin yaklaştığına da dikkat çekti.