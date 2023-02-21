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Caminin kubbesi olduğu gibi çöktü! 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Camii'ndeki yıkımın boyutu

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 12:04
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Camii ve minaresi de depremde yıkıldı. Caminin kubbesi ise olduğu gibi zemine çöktü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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