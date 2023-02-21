Caminin kubbesi olduğu gibi çöktü! 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Camii'ndeki yıkımın boyutu

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 25 yıllık Hacı Ali Öztürk Camii ve minaresi de depremde yıkıldı. Caminin kubbesi ise olduğu gibi zemine çöktü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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