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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'de

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Giriş: 30.04.2023 16:38
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber’de emekli maaşı ve asgari ücrete yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Vedat Bilgin A Haber’de
Vedat Bilgin A Haber'de
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