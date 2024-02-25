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"Çakar" suç örgütü çökertildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.02.2024 08:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Yalova merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-47 operasyonlarında bölgede "Çakar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
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Çakar suç örgütü çökertildi
"Çakar" suç örgütü çökertildi
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