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Bursa'da düşen uçak ve pilotlarının son görüntüleri!

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Giriş: 06.05.2022 18:46
Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının sokağa düşmesi sonucu uçakta bulunan Murat Avşar ve Furkan Otkun hayatını kaybetti. A Haber düşen uçağın ölen pilotların son görüntülerine ulaştı. Görüntülerde ikilinin kalkış yapmadan önce uçak çevresinde 10 dakikalık bir inceleme yaptığı görülüyor. İşte Murat Avşar ve Furkan Otkun'un son görüntüleri...
Bursa’da düşen uçak ve pilotlarının son görüntüleri!
Bursa'da düşen uçak ve pilotlarının son görüntüleri!
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