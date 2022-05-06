06 Mayıs 2022, Cuma
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Bursa'da düşen uçak ve pilotlarının son görüntüleri!
Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının sokağa düşmesi sonucu uçakta bulunan Murat Avşar ve Furkan Otkun hayatını kaybetti. A Haber düşen uçağın ölen pilotların son görüntülerine ulaştı. Görüntülerde ikilinin kalkış yapmadan önce uçak çevresinde 10 dakikalık bir inceleme yaptığı görülüyor. İşte Murat Avşar ve Furkan Otkun'un son görüntüleri...