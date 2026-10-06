Kozinoğlu dosyasında inceleme tamamlandı: Adli Tıp incelemesinden ne sonuç çıkacak?

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada fethi kabir işlemi tamamlandı. 11 Eylül'de mezardan alınan doku, kan ve kemik örnekleri Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından yeniden kabre konuldu. Ön raporun bu hafta, nihai raporun ise yaklaşık iki ay içinde hazırlanması bekleniyor. Soruşturma kapsamında 26 şüpheliden 9'u tutuklandı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, son gelişmeleri aktardı.