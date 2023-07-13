Burkina Faso'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu sunumu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı ve Burkina Faso Büyükelçisi Vinta Some'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Kande, M.Amanul Haq ve Vinta Some Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.