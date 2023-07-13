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Burkina Faso'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu sunumu!

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Giriş: 13.07.2023 18:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı ve Burkina Faso Büyükelçisi Vinta Some'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Kande, M.Amanul Haq ve Vinta Some Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Burkina Faso’dan Başkan Erdoğan’a güven mektubu!
Burkina Faso'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu!
Bangladeş’ten Başkan Erdoğan’a güven mektubu
Bangladeş'ten Başkan Erdoğan'a güven mektubu
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