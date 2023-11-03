Bureyc Mülteci Kampı'nda enkazdan çıkarılan kızın ilk sorusu: Beni mezara mı götürüyorsunuz?

Katil İsrail'in Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısı sonrası enkazdan sağ olarak çıkarılan küçük kızın ilk sorusu "Beni mezara mı götürüyorsunuz?" oldu. O anlar yürekleri burktu.

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