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Bureyc Mülteci Kampı'nda enkazdan çıkarılan kızın ilk sorusu: Beni mezara mı götürüyorsunuz?

A Haber
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Giriş: 03.11.2023 11:54
Katil İsrail'in Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısı sonrası enkazdan sağ olarak çıkarılan küçük kızın ilk sorusu "Beni mezara mı götürüyorsunuz?" oldu. O anlar yürekleri burktu.
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