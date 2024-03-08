08 Mart 2024, Cuma
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Burcu Köksal’ın DEM çıkışı krize yol açtı! İmamoğlu kapıyı gösterdi
CHP'nin Grup Başkanvekili aynı zamanda da Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal, miting meydanında yaptığı konuşmayla CHP'de büyük bir kavganın fitilini ateşledi. Köksal, belediye başkanı seçilmesi halinde DEM Partilileri belediyeye sokmayacağını söyledi. Genel Başkan Özgür Özel de krizi aşmak için dün apar topar Burcu Köksal'ın sözlerinin dil sürçmesi olduğunu söyledi. Burcu Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada genel başkanını yalanladı ve "sözlerimin arkasındayım" dedi. Ekrem İmamoğlu ise Burcu Köksal'a "ya kendine başka iş bul ya da başka parti" ifadesini kullandı.