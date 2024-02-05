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Bu görüntüler ilk kez A Haber'de! İşte kilise saldırısının arka planı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 10:31
Santa Maria Kilise saldırısında yeni detay ortaya çıktı. Keşif raporu kripto mesajla aktarılmış. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı..
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