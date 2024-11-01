01 Kasım 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
BRICS’in gözü Türk silahlarında! Resmi X hesabından video paylaştılar

BRICS’in gözü Türk silahlarında! Resmi X hesabından video paylaştılar

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2024 10:08
22-24 Ekim 2024 tarihinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan, yalnızca 2024 yılının değil, belki de son yılların en önemli zirvelerinden birine BRICS'e ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katıldı. Burada Türk Savunma Sanayii'nin projeleri gündeme geldi. BRICS'in resmi X hesabından Türk savunma sisteminin videosu paylaşıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BRICS’in gözü Türk silahlarında!
BRICS’in gözü Türk silahlarında!
11 ilde Gürz-25 operasyonu!
11 ilde Gürz-25 operasyonu!
İşte yeni taklit ve tağşiş listesi
İşte yeni taklit ve tağşiş listesi
Bu makineyi kullananlar dikkat!
Bu makineyi kullananlar dikkat!
İzmir’de ulaşıma zam!
İzmir'de ulaşıma zam!
İran misilleme hazırlandığında iddiası!
İran misilleme hazırlandığında iddiası!
Van’da DEM Parti önünde evlat nöbeti!
Van’da DEM Parti önünde evlat nöbeti!
CHP’de Ahmet Özer seferberliği
CHP’de Ahmet Özer seferberliği
Bakan Tunç’tan savcıyı tehdit eden Özgür Özel’e tepki!
Bakan Tunç'tan savcıyı tehdit eden Özgür Özel'e tepki!
Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi ile görüştü!
Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi ile görüştü!
Erdoğan genç imamın Millet Camii’nde görev almasını istedi!
Erdoğan genç imamın Millet Camii'nde görev almasını istedi!
CHP’li vekiller Esenyurt mitinginde polise saldırdı
CHP'li vekiller Esenyurt mitinginde polise saldırdı
Daha Fazla Video Göster