01 Kasım 2024, Cuma
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BRICS’in gözü Türk silahlarında! Resmi X hesabından video paylaştılar
22-24 Ekim 2024 tarihinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan, yalnızca 2024 yılının değil, belki de son yılların en önemli zirvelerinden birine BRICS'e ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katıldı. Burada Türk Savunma Sanayii'nin projeleri gündeme geldi. BRICS'in resmi X hesabından Türk savunma sisteminin videosu paylaşıldı.