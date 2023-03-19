Borda yeni dönem başlıyor! ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer A Haber'de anlattı: Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin borusu ötecek

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir Bandırma'da Bor Karbür Tesisi'nin açılışını yapacak. Cevher bor karbür fabrikasıyla 300 kat değerlenecek. Detaylar A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer konu ile ilgili detayları anlattı.

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