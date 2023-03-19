19 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Borda yeni dönem başlıyor! ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer A Haber'de anlattı: Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin borusu ötecek

Borda yeni dönem başlıyor! ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer A Haber'de anlattı: Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin borusu ötecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2023 11:50
Güncelleme:19.03.2023 11:52
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir Bandırma'da Bor Karbür Tesisi'nin açılışını yapacak. Cevher bor karbür fabrikasıyla 300 kat değerlenecek. Detaylar A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer konu ile ilgili detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin borusu ötecek
"Türkiye’nin borusu ötecek"
MİT’ten PKK’nın kasasına operasyon!
MİT’ten PKK’nın kasasına operasyon!
Rusya ve Ukrayna savaşının arabulucusu
Rusya ve Ukrayna savaşının arabulucusu
CHP’nin ilahiyatçısından haddi aşan sözler!
CHP'nin ilahiyatçısından haddi aşan sözler!
Hadsiz kongre! Fukuyama rezaleti
Hadsiz kongre! Fukuyama rezaleti
10 davadan 8’ini CHP ve İBB’li üyeler açtı
10 davadan 8'ini CHP ve İBB'li üyeler açtı
Merdan Yanardağ’dan Akşener’e tehdit
Merdan Yanardağ’dan Akşener’e tehdit
6’lı koalisyon ile ilgili FETÖ iddiası
6’lı koalisyon ile ilgili FETÖ iddiası
6’lı masada yeni krizin fitili ateşlendi
6’lı masada yeni krizin fitili ateşlendi
Türkiye için yeni bir adım
Türkiye için yeni bir adım
Twitter’da algı operasyonuna tepkiler büyüyor
Twitter'da algı operasyonuna tepkiler büyüyor
Yakın tarihin utancı
Yakın tarihin utancı
Daha Fazla Video Göster