BORA, TAYFUN ve CENK! İşte Türkiye'nin balistik füzeleri | Yerli füzelerin özellikleri neler?

Türkiye'nin savunma sanayisinde atılımlarında balistik füzelerdeki envanterini genişletmesi dikkat çekiyor. BORA, TAYFUN ve CENK... Türkiye'nin kısa, orta ve uzun menzilli füzeleri ve daha fazlasın A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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