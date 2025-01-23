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Bolu’da otel faciasında ihmaller! Yangın merdiveni nasıl olmalı? İtfaiye raporu...

Bolu’da otel faciasında ihmaller! Yangın merdiveni nasıl olmalı? İtfaiye raporu...

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.01.2025 12:41
Bolu’da 78 canımızı hayattan koparan otel yangını ile ilgili olarak ihmaller konuşulmaya devam ediliyor. Yangın sistemlerinin çalışmaması, alarmın çalmaması ve yangın merdivenlerinin yönetmeliğe aykırı olması konusunda A Haber canlı yayınına katılan İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Nuri Bingöl önemli bilgiler verdi ve itfaiye raporuna dikkat çekti.
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Bolu’da otel faciasında ihmaller! Yangın merdiveni nasıl olmalı? İtfaiye raporu...
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