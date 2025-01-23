23 Ocak 2025, Perşembe
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Bolu’da otel faciasında ihmaller! Yangın merdiveni nasıl olmalı? İtfaiye raporu...
Bolu’da 78 canımızı hayattan koparan otel yangını ile ilgili olarak ihmaller konuşulmaya devam ediliyor. Yangın sistemlerinin çalışmaması, alarmın çalmaması ve yangın merdivenlerinin yönetmeliğe aykırı olması konusunda A Haber canlı yayınına katılan İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Nuri Bingöl önemli bilgiler verdi ve itfaiye raporuna dikkat çekti.