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Fuat Oktay’dan Boğaziçi'ndeki provokasyona tepki: “Kabe kutsalımızdır”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , önünde fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir" dedi.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021
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Fuat Oktay’dan Boğaziçi'ndeki provokasyona tepki: “Kabe kutsalımızdır”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğaziçi Üniversitesinde 'ye karşı yapılan büyük saygısızlığa çok sert tepki gösterdi.

Okaty, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Kabe kutsalımızdır, inanç ve ibadetimizin, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın sembolüdür. Bunlardan nasibini almamış hadsizlerin, alemin kalbi Kabe'ye el ve dil uzatması alçalabilecekleri seviyede sınır tanımayacaklarının göstergesidir. Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir. Milletimizin oynanan oyunu görerek, bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına kalın bir set çekeceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

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