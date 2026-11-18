Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. yılında birlik mesajı! "Türkiye'yi bugünlere birlikte getirdik"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda iktidarın 24. yılı dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği başarıların milletin ve teşkilatın ortak eseri olduğunu belirten Erdoğan, millete hizmet anlayışını ilk günkü heyecanla sürdüreceklerini vurguladı. Teşkilata da mesaj veren Erdoğan, "Yorulan, nefesi kesilen, şevkini kaybeden olursa bir süre dinlendirecek, çok daha büyük bir aşkla koşmaya devam edeceğiz" dedi.